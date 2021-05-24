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الأردن.. دخل السياحة يهبط 78% بالربع الأول 2021

سياحة الأردن
العقبة
اقتصاد الأردن

الأردن.. دخل السياحة يهبط 78% بالربع الأول 2021

بلغ 247.2 مليون دولار مقارنة مع 780 مليون دولار في الربع المماثل من العام الماضي

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دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي الأردني الاثنين إن الدخل السياحي للمملكة هبط 77.6% في الربع الأول من العام الحالي إلى 175.3 مليون دينار (247.2 مليون دولار) مقارنة مع 780 مليون في الفترة نفسها من 2020.

ونتيجة لجائحة فيروس كورونا، أغلقت الحكومة المطار العام الماضي لمدة استمرت نحو 6 أشهر، وأرجأت مرارا إعادة فتحه بسبب مخاوف من أن يتسبب المسافرون في ارتفاع حالات الإصابة.

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8% إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأحد أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار دينار بحسب وكالة "رويترز".

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يعادل الدين العام الأردني 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني الشهر الماضي تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي، أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

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