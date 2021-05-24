.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: تمديد تأشيرات وإقامات المتأثرين بحظر كورونا إلكترونياً ومجاناً

الخطوط السعودية
طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية: تمديد تأشيرات وإقامات المتأثرين بحظر كورونا إلكترونياً ومجاناً

للوافدين المتواجدين خارج المملكة.. دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 شوال 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت "الجوازات" في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 شوال 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 شوال 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م.

تفاصيل تمديد التأشيرات
تفاصيل تمديد التأشيرات
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدقة عالية..لن تصدق بماذا استعانت بريطانيا لرصد كورونا! بدقة عالية..لن تصدق بماذا استعانت بريطانيا لرصد كورونا!
بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه
الأكثر قراءة
بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه
"الفطر الأسود".. هذه الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة
فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر
عانقته وحمته.. فيديو لإسبانية تساعد لاجئاً يهز التواصل عانقته وحمته.. فيديو لإسبانية تساعد لاجئاً يهز التواصل
كلوب يعترف: محمد صلاح أنقذ ليفربول كلوب يعترف: محمد صلاح أنقذ ليفربول
القاتل الجديد مرعب العالم.. ما هي أنواع الفطر الأسود؟ القاتل الجديد مرعب العالم.. ما هي أنواع الفطر الأسود؟
قبل أن تذهب
ميليشيا الحوثي تجند طلاب المدارس لتعويض خسائرها في مأرب
ميليشيا الحوثي تجند طلاب المدارس لتعويض خسائرها في مأرب
اكتشف المزيد