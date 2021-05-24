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"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة إلى 3 مدن إيطالية من شرم الشيخ

العربية للطيران مناسبة
طائرة تابعة لشركة "العربية للطيران"
طيران

"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة إلى 3 مدن إيطالية من شرم الشيخ

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - وام

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أعلنت "العربية مصر" فرع شركة "العربية للطيران" في مصر، عن إطلاق رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى 3 مدن إيطالية هي نابولي وبولونيا وبيرغامو، على أن تنطلق رحلاتها إلى بولونيا اعتبارا من 10 يونيو المقبل وبيرغامو من 13 يونيو ونابولي من 14 يونيو.

وقالت الشركة إنها ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19" حرصت على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع المعايير العالمية، كما تحرص الشركة على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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وكانت "العربية للطيران"، أعلنت أيضاً استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة طرابزون التركية، بدءاً من 6 مايو المقبل.

وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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