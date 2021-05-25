رئيس "بيانات" للعربية: شركات الطيران تأثرت بالجائحة أكثر من مشاريع المطارات

قال رئيس مجلس إدارة شركة بيانات، جورج حنوش، في مقابلة مع "العربية" إن أزمة كورونا أثرت على شركات الطيران أكثر من المطارات.

واعتبر أن أن خلو المهابط ساعد على إتمام مشاريع الملاحة الجوية في المطارات.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بيانات المتخصصة في أنظمة المطارات أنه بالرغم من تأخر مشاريع معينة بسبب الجائحة إلا أن توقف حركة الطائرات شكل فرصة لاستكمال مشاريع أخرى.

وأشار إلى بدء التعافي مع وصول نصف المنحنى السابق لحركة الطيران، وهناك العديد من المشاريع تأجلت، لكن مشاريع الملاحة الجوية الكثير منها متواصلة، حتى رغم الجائحة لكونها ضرورية.

ودعا إلى التجهيز لأزمات من هذا النوع بمساعدة التقنيات التي تخفف من حدة الأزمة، وفتح تطبيقات جديدة، عبر تقنيات التعرف عن بعد.