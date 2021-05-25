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طيران الإمارات تُطلق عروضا لـ 10 وجهات

طيران الإمارات
طيران الإمارات
دبي

طيران الإمارات تُطلق عروضا لـ 10 وجهات

تسري على الحجوزات إلى 6 يونيو 2021

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دبي - العربية.نت

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أطلقت شركة طيران الإمارات، عروضاً سعرية خاصة للمسافرين في دولة الإمارات إلى أكثر من 10 وجهات مفتوحة أمام الزوار ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن أبرز الوجهات التي تشملها العروض الجديدة هي: المالديف، سيشل، أثينا، موسكو، ومدن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بعضها يشترط فترة حجر قصيرة، أو يستقبل المسافرين من دون شروط حجر صحي، وفقا لجريدة البيان.

وأوضحت أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من أمس ولغاية السادس من يونيو 2021، على أن يتم السفر حتى 30 سبتمبر المقبل.

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