أوراسكوم للتنمية للعربية: 95% من إشغال فنادقنا يعتمد على السياحة الداخلية

أكد الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم للتنمية، عمر الحمامصي، في مقابلة مع "العربية" أن وضع إيرادات الفنادق لا يزال صعباً خلال العام الحالي.

وأضاف أن حجم الإشغال في الفنادق يظهر أن 95% من زوارنا هم من السياحة الداخلية في مصر.

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وأشار إلى خطة لإعادة هيكلة ديون أوراسكوم للتنمية عبر قرض بقيمة 215 مليون دولار.

كانت نتائج أعمال شركة "أوراسكوم للتنمية"، أظهرت ارتفاع الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 7% إلى نحو 5 مليارات جنيه، وذلك على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا خاصة تأثيره على قطاع الفنادق.

ووفق نتائج الأعمال، فقد ارتفعت إيرادات القطاع العقاري بشكل ملحوظ لتصل إلى 3.3 مليار جنيه بنسبة 37.3% نتيجة الإسراع من عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات. وقد ارتفع مجمل الربح بنسبة 5.6% ليصل إلى 1.41 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 1.34 مليار جنيه خلال عام 2019.

وتمكنت المجموعة من الحفاظ على هامش مجمل ربح جيد بنسبة 28.4% خلال عام 2020 مقابل 28.8% خلال عام 2019 مما يؤكد على إمكانية الشركة في إدارة التكاليف خلال التحديات التي تواجهها.