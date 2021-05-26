الرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية للعربية: ستكون لدينا مناطق جاهزة نهاية العام الحالي

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، JERRY INZERILLO في مقابلة مع "العربية" على هامش قمة تعافي السياحة في الرياض، أن مشروع الدرعية يسير بحسب الجدول والميزانية، وستكون لدينا مناطق جاهزة نهاية العام الحالي، وبداية العام المقبل.

وأضاف إنزيريلو أن استضافة المملكة لقمة السياحة نجاح يضاف إلى نجاح قمة العشرين، وغيرها من المبادرات العالمية، التي تقودها السعودية، معتبراً أن استعادة حركة السياحة عبر الرياض، يشكل خطوة في غاية الأهمية، لمرحلة ما بعد إغلاق كورونا في دول الخليج والمنطقة.

مادة اعلانية

ووصف العمل في المشروع بأنها "كانت سنة رائعة في الدرعية، والعمل يسير حسب الجدول وضمن الميزانية وبنهاية العام وبداية العام الجديد سيكون لدينا مناطق جاهزة وسنكشف عن مجتمع الدرعية، ضمن مجتمع الرياض والمملكة".

وأوضح أن المملكة تنعم بقيادة متقدمة وداعمة لهذا التطور، فقد كانت قمة مجموعة العشرين الأنجح على الإطلاق، والآن تتبعها خطوة تاريخية أيضا للمملكة وللرياض عبر افتتاح أول مكتب في الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هنا في الرياض.

وأعتبر أن هذه الخطوات ستسرع التعافي وتجذب الزوار إلى السعودية وإلى المنطقة، وإنه إنجاز كبير لوزير السياحة السعودي، عبر استضافة قمة تعافي السياحة ومجيء قادة ووزراء السياحة من جميع أنحاء العالم.

وقال إن قمة التعافي السياحي، ستسلط الضوء على ما يجري من تطور في المملكة، ويلقي الضوء على السعودية والخليج ويبدأ الناس بالحديث عن كيفية التشجيع على السفر مجددا ولذلك فهي خطوة في غاية الأهمية وهذا نجاح كبير أن تعقد القمة في المملكة.