روسيا تُقر قانوناً لإصدار تأشيرات سياحية طويلة المدة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يسمح بإصدار تأشيرات سياحية لمدة 6 أشهر للأجانب.

وتضمن القانون الجديد السماح بإصدار تأشيرات سياحية لدخول روسيا لمدة 6 أشهر للأجانب، دون المعاملة بالمثل بشأن سياسة التأشيرات الخاصة ببلدانهم تجاه الرعايا الروس.

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وتضمنت شروط التأشيرة الجديدة، وجود حجز في فندق مدرج ضمن السجل الفيدرالي، نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية.

ويبدأ العمل بالقانون الجديد بعد 90 يوما من تاريخ نشره رسميا، وذلك من شأنه تحفيز السياحة إلى روسيا.

وحالياً تُصدر روسيا تأشيرة سياحية عادية لمدة تصل إلى شهر واحد أو إلى 6 أشهر، بحسب مبدأ المعاملة بالمثل.