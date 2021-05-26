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فنادق الإمارات الأعلى إشغالا إقليميا في عيد الفطر

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اقتصاد الإمارات

فنادق الإمارات الأعلى إشغالا إقليميا في عيد الفطر

تراوحت بين 60 و67%

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دبي - العربية.نت

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سجلت الإشغالات الفندقية في الإمارات أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط خلال عطلة عيد الفطر، وفقا لمؤسسة "إس تي آر" البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات.

وذكرت المؤسسة، في تقرير لها، أن نسب إشغال الفنادق في الدولة خلال أسبوع العيد الممتد من 10 إلى 16 مايو الجاري، تراوحت بين نحو 60% في إمارة دبي و63.6% في أبوظبي و67.2% في الشارقة.

وأشارت في تقريرها إلى أن مستويات إشغال فنادق الشرق الأوسط في رمضان تحسنت عن العام الماضي وأقل قليلاً من عام 2019، فيما أظهرت الأسواق الرئيسية تحسناً مستمراً في الأداء من أسبوع لآخر في شهر رمضان وعيد الفطر. وجاء أعلى متوسط مستوى إشغال في شهر رمضان في الشرق الأوسط بنسبة 53.1% خلال أسبوع العيد الممتد من 10 إلى 16 مايو 2021، وخلال الأسبوع نفسه، شهدت الدوحة إشغالاً بلغ 65.5% والخبر 63.5%، وجدة 58.6%، وفقا لجريدة البيان.

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