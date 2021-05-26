وزير السياحة الأردني: وضعنا إجراءات لضمان سلامة حركة السياح

أكد وزير السياحة الأردني، نايف الفايز، خلال قمة التعافي السياحي في الرياض أن المملكة سارعت لوضع الإجراءات لمكافحة كورونا وحماية قطاع السياحة والعاملين فيه.

وأضاف أن التحدي الأكبر مع انطلاق جائحة كورونا كان التعامل مع السياح العالقين في الدولة ووضع الإجراءات لمكافحة الفيروس وحماية قطاع السياحة.

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واعتبر أن التحدي الأكبر كان كيفية حماية السياح والحفاظ على سلامة صحتهم وعودتهم بسلامة إلى دولهم.

وعبر عن اعتقاده أن هذا أمر واجهته الكثير من الدول التي يكثر فيها السياح، وبالتالي وجدت نفسها فجأة نفسها بحاجة إلى التعامل معهم بعدها كان علينا النظر إلى الجائحة كانت جديدة ولم نكن نفهم ما يجري.

وشدد على أنه "كان علينا اتخاذ إجراءات والتأكد من جاهزيتنا ووضع البروتوكولات اللازمة"، معبرا عن اعتقاده بأن هذا التحدي الذي واجه دول العالم يتطلب في الوقت الحالي وضع البروتوكولات وتوحيدها أو وضع بروتوكولات متشابهة تحت منظمة السياحة العالمية وهذا مهم جدا.

واعتبر أن هذا التنسيق سيساعدنا على فهم التعامل مع الجائحة وتبني الإجراءات ذاتها وفي نفس الوقت.

وقال إنه كان علينا التفكير بكيفية تدريب العاملين في القطاع السياحي، على هذه الإجراءات الجديدة والحفاظ عليهم في القطاع.

وأشار إلى حالة من القلق في بداية الجائحة، بعد أن جرى فقد بعض العاملين في القطاع جراء الجائحة، ولكن حاولنا الحفاظ على النسبة الأكبر لنكون جاهزين عندما تعود السياحة.