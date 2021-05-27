.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الاحترازية

الترفيه مشاريع مجمعات السعودية
من إحدى الفعاليات السابقة في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية: عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الاحترازية

المملكة تعتزم استئناف التأشيرات السياحية قريباً جداً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السعودية عودة الفعاليات الترفيهية وفقاً للبروتوكولات الاحترازية.

وكان مسؤول سعودي قد قال إن المملكة تعتزم استئناف التأشيرات السياحية قريباً جداً بعد تعليقها قبل أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المملكة تعمل أيضاً مع دول أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا على بروتوكول موحد لتسهيل السفر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أمين عام "السياحة العالمية" للعربية: السعودية ستكون منطلقاً لاستعادة حركة السياح سياحة وسفر اقتصاد السعودية أمين عام "السياحة العالمية" للعربية: السعودية ستكون منطلقاً لاستعادة حركة السياح

ويعتبر تشجيع السياحة الخارجية عاملاً رئيسياً في جهود المملكة لتنويع اقتصادها. وفي سبتمبر 2019، فتحت حدودها بعد أن كانت لفترة طويلة واحدة من أصعب البلدان في العالم للزيارة ما لم يكن السفر لأداء الحج والعمرة.

كما تسعى المملكة أن ترتفع حصة قطاع السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

تأشيرات السياحة السعودية
تأشيرات السياحة السعودية

في أواخر فبراير، أغلقت المملكة حدودها أمام الحجاج الأجانب والسياح من 25 دولة على الأقل. في مارس، منعت جميع السفر داخل وخارج البلاد.

مشروعات عملاقة

وتوقع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، مطلع مايو الماضي، أن تضيف المملكة 500 ألف غرفة فندقية جديدة من مختلف المستويات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن الرؤية وبرامجها ساهمت في تمهيد الطريق بتأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه في المملكة، بجانب منجزات إطلاق التأشيرة السياحية واستضافت المملكة بإصدار 450 ألف تأشيرة لزائرين من خارج المملكة خلال 3 أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد