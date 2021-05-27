السعودية: عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الاحترازية

أعلنت السعودية عودة الفعاليات الترفيهية وفقاً للبروتوكولات الاحترازية.

وكان مسؤول سعودي قد قال إن المملكة تعتزم استئناف التأشيرات السياحية قريباً جداً بعد تعليقها قبل أشهر بسبب فيروس كورونا.

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وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المملكة تعمل أيضاً مع دول أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا على بروتوكول موحد لتسهيل السفر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويعتبر تشجيع السياحة الخارجية عاملاً رئيسياً في جهود المملكة لتنويع اقتصادها. وفي سبتمبر 2019، فتحت حدودها بعد أن كانت لفترة طويلة واحدة من أصعب البلدان في العالم للزيارة ما لم يكن السفر لأداء الحج والعمرة.

كما تسعى المملكة أن ترتفع حصة قطاع السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

في أواخر فبراير، أغلقت المملكة حدودها أمام الحجاج الأجانب والسياح من 25 دولة على الأقل. في مارس، منعت جميع السفر داخل وخارج البلاد.

مشروعات عملاقة

وتوقع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، مطلع مايو الماضي، أن تضيف المملكة 500 ألف غرفة فندقية جديدة من مختلف المستويات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن الرؤية وبرامجها ساهمت في تمهيد الطريق بتأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه في المملكة، بجانب منجزات إطلاق التأشيرة السياحية واستضافت المملكة بإصدار 450 ألف تأشيرة لزائرين من خارج المملكة خلال 3 أشهر.