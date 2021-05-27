السعودية.. هذه أبرز أهداف شركة السودة للتطوير

دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مطلع 2021، شركة السودة للتطوير بهدف تطوير منطقة السودة، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة، باستثمارات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

والسودة هي قرية سياحية جبلية في منطقة عسير، وشركة السودة للتطوير مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

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ويأتي مشروع تطوير السودة ضمن أهداف رؤية 2030.

وتتمثل أهداف شركة السودة للتطوير في الاستثمار بالبنية التحتية بقيمة 3 مليارات ريال، وزيادة إجمالي الناتج المحلي بـ 29 مليار ريال بحلول 2030، وجذب مليوني زائر سنويا، بالإضافة إلى توفير 8 آلاف فرصة عمل.

وستشارك شركة السودة للتطوير القطاع الخاص لإقامة 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية.