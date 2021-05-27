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المكتب الإقليمي الأول لمنظمة السياحة العالمية يستعد لتطوير أكاديمية سياحية دولية

الرياض مناسبة السعودية
المكتب الإقليمي الأول لمنظمة السياحة العالمية في الرياض
سياحة السعودية

المكتب الإقليمي الأول لمنظمة السياحة العالمية يستعد لتطوير أكاديمية سياحية دولية

بهدف تأسيس جيل جديد من القادة في قطاع السياحة

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دبي - العربية.نت

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يستعد المكتب الإقليمي الأول لمنظمة السياحة العالمية، في الرياض، لتطوير أكاديمية سياحية دولية، بهدف تأسيس جيل جديد من القادة في قطاع السياحة.

وخلال حفل افتتاح المكتب الإقليمي، أطلق أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، برنامج أفضل القرى السياحية في العالم.

وسيكون التنفيذ الإقليمي لهذه المبادرة من البرامج الأولى التي سيجري تنسيقها من خلال المكتب الجديد، والذي تم إنشاؤه خلال أربعة أشهر فقط في الرياض.

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واختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

وافتتح المكتب الإقليمي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.

وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.

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