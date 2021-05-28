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"فلاي دبي" تضيف شرم الشيخ إلى شبكتها العالمية

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"فلاي دبي" تضيف شرم الشيخ إلى شبكتها العالمية

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دبي - وام

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أعلنت "فلاي دبي"، أمس الخميس، إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ المصرية عبر ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارا من 15 يونيو المقبل، لتكون بذلك الوجهة الثانية للشركة في السوق المصرية بعد مطار برج العرب في الاسكندرية.

يأتي إطلاق رحلات شرم الشيخ - التي ستحط في مطار شرم الشيخ الدولي - بعد إعلان الناقلة تسيير رحلات إلى عدد من وجهات العطلات، بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود.

وعبر غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" عن سعادته بتوسيع شبكة "فلاي دبي" ومنح المسافرين المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف، مع رفع المزيد من الدول تدريجيا القيود المفروضة على السفر الدولي، واصفا شرم الشيخ بأنها ظلت وجهة شهيرة لقضاء العطلات لسنوات عديدة.

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وتوقع طلباً قوياً على السفر لهذه الوجهة الفريدة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

تستأنف "فلاي دبي" عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارا من 25 يونيو المقبل، وتوفر كلتا الوجهتين تأشيرة دخول عند الوصول للمقيمين في الدولة، في حين تبدأ الرحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا في 4 و24 يونيو المقبل على التوالي، مع رحلات ميكونوس وسانتوريني اعتبارا من 18 يونيو المقبل، كما تخطط الناقلة لبدء رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا اعتبارا من يوليو المقبل.

من جهته، قال سودهير سريدهاران نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في "الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وشبه القارة الهندية" في فلاي دبي: "مع عودة الطلب على السفر يمكننا أن نرى من الاستفسارات التي نتلقاها أن العملاء حريصون على معاودة السفر مرة أخرى وبدأوا في وضع خطط سفرهم".

وتمت إعادة تصميم تجربة المسافرين مع "فلاي دبي" لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب، وتوفر للمسافرين الثقة في كل خطوة من رحلتهم حيث يحصل المسافرون الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس كوفيد-19، لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

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