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السعودية: السماح بدخول المسافرين من 11 دولة.. بينها الإمارات وأميركا وبريطانيا

أحد مطارات السعودية
أحد مطارات السعودية
فيروس كورونا

السعودية: السماح بدخول المسافرين من 11 دولة.. بينها الإمارات وأميركا وبريطانيا

المملكة علقت بالثالث من فبراير الماضي دخول المسافرين من 20 دولة بناء على الوضع الوبائي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأميركا وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا وفرنسا واليابان.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اليوم السبت بحسب وكالة الأنباء السعودية أن هذا الإعلان يأتي، بالإشارة إلى البيان السابق بتاريخ الثاني من فبراير 2021، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

ويأتي القرار بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة في السعودية بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

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وشملت قائمة الدول العشرين التي كان يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها إلى السعودية لفترة مؤقتة بدءا من الثالث من فبراير الماضي كلا من (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان).

ويشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من هذه الدول أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

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