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دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران

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مطار الكويت
فيروس كورونا

دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران

5 فئات يمكنهم السفر من البلاد دون تطعيم

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دبي - العربية.نت

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نقلت وسائل إعلام محلية عن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن الإدارة تدرس الطلبات المقدمة لها من قبل شركات الطيران والتي تطلب تشغيل ما يقارب 16 وجهة، لتعد بذلك باكورة انطلاق الرحلات الصيفية.

وذكرت صحيفة الأنباء نقلا عن مصادر في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن يصدر قراراً بهذا الشأن يوم الأحد المقبل. وبسؤالها عن إمكانية فتح تلك الوجهات مجتمعة أو بشكل تدريجي، أكدت المصادر أن الاجتماع المقبل سيحدد تلك الوجهات، بشكل تفصيلي.

وخلال الشهر الحالي، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غير الكويتيين، للبلاد مازال ساريا حتى إشعار آخر .

وشددت الإدارة على ضرورة إبراز شهادة PCR مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين القادمين لمطار الكويت الدولي، قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الإصابة سواء كان الراكب محصنا باللقاح أو لم يأخذ اللقاح حتى الآن.

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وجاء في تعميم أصدرته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إنه الحاقا بالتعميم رقم "2021/26" بتاريخ "2021/05/16" بشأن عدم السماح بالسفر الى خارج دولة الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى "زوج - زوجة - أبناء" والعمالة المنزلية مالم يكن المسافر قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح المعتمد بدولة الكويت اعتبارا من يوم السبت الموافق «2021/05/22» وتستثنى من التعميم أعلاه الفئات التالية:

5 فئات يمكنهم السفر دون تطعيم

1- المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة يفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب

صحية.

2- المواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة

3- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.

4- الطلاب الكويتيون الدارسون بالخارج شريطة أن يكون الطالب قد حصن من الإصابة بفايروس كورونا بجرعة واحدة على الأقل على أن يبرز ما يثبت دراسته بالخارج وتلقيه اللقاح.

5- أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت.

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