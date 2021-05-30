بعد فتح حدودها.. "الإماراتية" تشغل 19 رحلة أسبوعياً إلى السعودية

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها تقوم حالياً بتشغيل 19 رحلة أسبوعياً من دبي إلى المملكة العربية السعودية، وذلك حتى 19 يونيو المقبل.

وذكرت الناقلة أن الرحلات موزعة على 4 وجهات، بواقع 7 رحلات أسبوعياً إلى الرياض بمعدل رحلة يومياً و7 رحلات أخري إلى جدة. كما تشغّل طيران الإمارات، 4 رحلات أسبوعيا إلى الدمام، ورحلة واحدة في الأسبوع إلى المدينة المنورة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

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وأعلنت السعودية عن السماح بدخول القادمين من 11 دولة على رأسها الإمارات اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وسيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

يأتي القرار بعد نحو أسبوعين من قيام المملكة برفع تعليق سفر المواطنين للخارج الذي استمر أكثر من 14 شهراً بسبب الجائحة، وفتحت المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.