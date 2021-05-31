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تعويضاً عن فترة كورونا.. محبو السفر يخططون لـ6 رحلات في عام واحد

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سياحة

تعويضاً عن فترة كورونا.. محبو السفر يخططون لـ6 رحلات في عام واحد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أظهر استطلاع جديد أجرته "بريوريتي باس" التابعة لشركة "كولينسون"، أن محبي السفر مستعدون لمعاودة السفر جواً، وأنهم يتوقعون السفر لما يقرب من ست مرات تقريباً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع العالمي استناداً إلى تحليل آراء أكثر من 46,000 عضو في برنامج "بريوريتي باس"، أظهر أن السفر بقصد الترفيه سيشكل أكثر من نصف رحلات السفر (55٪) المرتقبة في العام المقبل.

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وفي حين أن السفر بقصد الأعمال سيشهد تعافياً على نحو أبطأ، يُلاحظ أن هناك طلباً من قبل محبي السفر على العودة للانطلاق في هذا النوع من الرحلات، مع توقعات بأن يشكل السفر بقصد الأعمال نسبة 45٪ من إجمالي عدد الرحلات المتوقعة للعام المقبل على المستوى العالمي، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

لقد مر أكثر من عام على ظهور جائحة "كوفيد 19" التي لا يزال تأثيرها ينعكس بوضوح على حياة الناس وخطط سفرهم. ومع ذلك، جلبت حملات التطعيم العالمية المتواصلة معها بصيص أمل لأولئك الذين يتوقون إلى معاودة رحلات سفرهم.

وعند الاستفسار منهم عن إمكانية السفر جواً في الأشهر الاثني عشر المقبلة، عبّر 78٪ من الأعضاء عن حماسهم لذلك، في حين أظهر 61٪ شعوراً بالثقة والارتياح، وهي نتائج من المرجح أن تكون مطمئنة لقطاع السفر.

وبالتطلع نحو المستقبل، سيشهد قطاع السفر الدولي تسارعاً بوتيرة أكبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، قياساً إلى أداء قطاع السفر المحلي. ومع ذلك، لا يزال السفر الداخلي يحقق انتعاشًا أكبر من السفر الدولي، مقارنة بمستويات السفر لعام 2019.

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