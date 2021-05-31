هذه شروط التنقل داخل الاتحاد الأوروبي بدون إجراءات كورونا

استثنت المفوضية الأوروبية حامل شهادة التطعيم من أي إجراء خلال تنقله في الاتحاد الأوروبي.

توصل الاتحاد الأوروبي لتسوية متوافق عليها بين الدول الأعضاء لمنح "شهادة صحية رقمية" لمواطنيها الراغبين في السفر عبر دول الاتحاد. وسيتم بدء العمل بهذه الوثيقة في نهاية شهر يونيو/ حزيران، بعد خضوع القرار لتصويت البرلمان الأوروبي في مطلع الشهر المقبل. وتوصل الأوروبيون إلى هذا الإجراء في رابع جلسة من المفاوضات. ومن جهتها، دعت منظمة الصحة إلى مواصلة توخي الحذر و"إعادة التفكير أو تجنب السفر الدولي".

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وقبل نحو 10 أيام، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تمكين كل شخص مقيم في أحد البلدان الـ27 من جواز مرور رقمي صحي يثبت إما تلقيه اللقاح أو نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 أو دليلا على تعافيه من إصابته بالفيروس مؤخرا.

وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس "هذه خطوة مهمة نحو استئناف حركة التنقل الحر في الاتحاد الأوروبي بشكل آمن قدر الإمكان مع توضيح الأمور لمواطنينا وطمأنتهم".

في هذا الإطار، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قبل أسبوعين أن بلاده التي كانت تعد ثاني أكبر وجهة سياحية في العالم قبل الوباء ستسمح "لجميع" الذين تلقوا اللقاح بدخول أراضيها اعتبارا من السابع من حزيران/يونيو بغض النظر عن بلدهم الأصلي.

وقال سانشيز في كلمة في المعرض التجاري الدولي إن البريطانيين الذين يشكلون عادة أكبر مجموعة من السياح في إسبانيا ستسمح لهم بلادهم بالحضور بحرية اعتبارا من الاثنين بينما لم يكن يسمح سوى بالرحلات التي تعتبر "ضرورية".

وستكون الشهادة الصحية على جدول أعمال قمة القادة المقررة الاثنين والثلاثاء المقبلين في بروكسل. ويفترض أن يصادق البرلمان على الاتفاق وجلسته العامة المقبلة مقررة من 7 إلى 10 حزيران/يونيو في ستراسبورغ.