لتسهيل سفر مواطنيها.. مصر تصدر جواز سفر لقاحياً قريباً

تعتزم وزارة الصحة المصرية، إصدار تطبيق يسرع عملية حصول المصريين المسافرين إلى الخارج على لقاحات كورونا، وبالتالي الحصول على شهادة تثبت تطعيمهم يقدمونها لتلك الدول.

وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، فإن ذلك يأتي في سياق اعتزام بعض الدول الأوروبية بدء تطبيق اشتراط يمنع دخول أي شخص إليها لا يحمل شهادة بأنه جرى تطعيمه بلقاح كورونا.

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وذكر نادر سعد، في مداخلة تلفزيونية مساء أمس الأحد، أن وزارة الصحة تنسق حاليا مع الجهات المعنية من وزارتي الخارجية والهجرة، لمساعدة المصريين الذين ترتبط أعمالهم بالوجود في الخارج، في حصولهم على جرعات لقاح كورونا سريعا حتى لا يمنعوا من دخول تلك الدول.

وأوضح المتحدث أن الشهادة ستكون ورقية في البداية ويلي ذلك إصدارها بطريقة مميكنة، وتحويلها إلى شهادة إلكترونية حتى يمكن لحاملها تحميلها على هاتفه المحمول لإظهارها لسلطات مطار الدولة المتجه إليها.

ويوجد اتجاه عالمي للمطالبة لاعتماد جواز سفر لقاحي، وأعلنت اليونان تبنيها جواز السفر اللقاحي، وبالمثل أيرلندا.