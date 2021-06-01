.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد إعفاء ركابها من الحجر الصحي.. "طيران الإمارات" ترفع رحلاتها إلى إيطاليا

طيران الإمارات مناسبة
طيران الإمارات
طيران

بعد إعفاء ركابها من الحجر الصحي.. "طيران الإمارات" ترفع رحلاتها إلى إيطاليا

متابع الغاء المتابعة

دبي - وام

نشر في: آخر تحديث:

تستأنف طيران الإمارات خدمتها المباشرة بين دبي وفينيسيا "البندقية"، اليوم فاتح يونيو، بثلاث رحلات أسبوعيا في البداية، ما يعزز فرص التواصل التجاري والسياحي بين دولة الإمارات وإيطاليا ويوفر للعملاء مزيدا من خيارات السفر.

كما سترفع طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى ميلانو من 8 إلى 10 رحلات أسبوعيا في يوليو المقبل، بما في ذلك خدمة يومية على خط دبي- ميلانو- نيويورك جون كينيدي و3 رحلات ذهاب وعودة بين دبي وميلانو.

بالإضافة إلى الرحلات الخمس أسبوعيا إلى روما والرحلات الثلاث أسبوعيا إلى بولونيا، سيرتفع إجمالي رحلات الناقلة إلى إيطاليا في يوليو إلى 21 رحلة أسبوعيا تغطي 4 مدن.

شركة طيران تمنح فرصة السفر اللامحدود للمطعمين ضد كورونا سياحة وسفر طيران شركة طيران تمنح فرصة السفر اللامحدود للمطعمين ضد كورونا

وستخدم طيران الإمارات فينيسيا وميلانو وروما وبولونيا بطائراتها الحديثة من طراز بوينغ 777-300ER.

وتأتي خطوة طيران الإمارات بتوسيع خدماتها إلى إيطاليا بعد بدء العمل بترتيبات "رحلة اختبار كوفيد Covid-Tested flight"، التي تتيح لركابها السفر إلى إيطاليا دون حجر صحي عند الوصول.

ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، باعتماد ترتيبات الرحلات التي أجرى ركابها اختبار "كوفيد-19"، ووجه الشكر إلى السلطات المعنية في إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المستمرة لتسهيل وتيسير السفر الدولي.

وقال إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع إيطاليا، وستساعد العودة الآمنة للحركة الجوية على تعزيز التجارة والسياحة بين البلدين، مشيرا إلى أن دبي تعتبر مركزا تجاريا عالميا ومكان إقامة لأشخاص من أكثر من 200 دولة.

واعتبارا من 2 يونيو المقبل يتعين على عملاء طيران الإمارات المسافرين إلى إيطاليا من سن عامين وأكثر، إجراء اختبار "كوفيد-19" PCR-RT أو اختبار "الأنتيجين السريع Rapid Antigen" ساري المفعول لمدة 48 ساعة قبل المغادرة.

كما يحتاج المسافرون أيضا إلى إجراء اختبار مسحة الأنتيجين السريع عند الوصول إلى إيطاليا على نفقتهم الخاصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد