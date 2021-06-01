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شركة طيران إسرائيلية تبدأ رحلاتها لهذه الدولة العربية في يوليو

مطار بن غوريون تل أبيب
مطار بن غوريون تل أبيب
طيران

شركة طيران إسرائيلية تبدأ رحلاتها لهذه الدولة العربية في يوليو

تستغرق الرحلة 6 ساعات وتبدأ في 19 يوليو

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القدس - رويترز

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قالت شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مراكش الشهر المقبل بعد تحسن العلاقات في الأشهر الماضية بين إسرائيل والمغرب.

وأضافت يسرائير أن الرحلات الجوية المباشرة التي تستغرق ست ساعات ستبدأ في ‭‭19‬‬ يوليو / تموز وستكون لخمس مرات في الأسبوع.

وقال جيل ستاف نائب رئيس التسويق في يسرائير "نُقدر أن الطلب سيكون مرتفعا وأن مئات الآلاف من المسافرين من إسرائيل سيزورون هذه الوجهة ضمن برامج العطلات أو في رحلات منظمة".

واتفقت إسرائيل والمغرب في ديسمبر/ كانون الأول على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يتضمن أيضا اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

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كان المغرب موطنا لواحدة من أكبر وأغنى الجاليات اليهودية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لعدة قرون حتى تأسيس إسرائيل في ‭‭1948‬‬.

واليوم يبلغ عدد اليهود في المغرب حوالي ثلاثة آلاف‭‬‬ بينما يزعم مئات الألوف من الإسرائيليين أنهم ينحدرون من أصول مغربية.

وفي مارس/آذار، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي إنها تتوقع قدوم ‭‭200‬‬ ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة. وكان حوالي ‭‭13‬‬ مليون سائح أجنبي يزورون المغرب سنويا قبل الجائحة. وتراجعت إيرادات السياحة ‭‭53.8‬‬% إلى ‭‭36.3‬‬ مليار درهم (‭‭3.8‬‬ مليار دولار) في ‭‭2020‬‬.

وقالت شركة العال الإسرائيلية للطيران إنها تأمل أيضا بدء رحلاتها إلى المغرب في يوليو/تموز وتنتظر الموافقات النهائية.

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