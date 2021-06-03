في خلافهم الغامض.. الخطوط القطرية تحذر إيرباص من تداعيات النزاع

حث الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، مجلس إدارة إيرباص على التدخل في النزاع الدائر بين الشركتين، مبلغا رويترز أن عدم العثور على حل قد تكون له "تداعياته" لصانع الطائرات الأوروبي.

وقال أكبر الباكر في مقابلة، إن الكرة في ملعب إيرباص لإيجاد حل قبل تصاعد النزاع أكثر.

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وأحجم عن الإدلاء بتفاصيل، لكنه نفى تقريرا لرويترز بأن الأمر يتعلق بطلاء الطائرة أيه 350.

وقال متحدث باسم إيرباص، إن الشركة تجري محادثات منتظمة مع عملائها لكنها سرية.

تعد الخطوط الجوية القطرية من بين أهم عملاء إيرباص، وفي تصريحات سابقة لوكالة بلومبيرغ، هدد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر بالتوقف عن استلام شحنات طائرات إيرباص هذا العام بسبب خلاف "خطير" غير محدد، وهو تحذير قد يعيق خطط الشركة المصنعة للانتعاش من وباء كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "إذا لم نتمكن من تسوية هذه المشكلة معهم، فسوف نرفض استلام أي طائرة منهم". وحذر الباكر من أن الخلاف مع الخطوط الجوية القطرية سيؤدي إلى "ضغوط في علاقتها مع شركة آي إيه جي ولاتام وشركات الطيران الأخرى التي تساهم فيها"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ورفض الباكر أيضاً، الإفصاح عن طبيعة الخلاف، وهو الأمر نفسه بالنسبة لشركة إيرباص الأوروبية.