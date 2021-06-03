"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها إلى الرباط وبوكيت في الصيف

تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى الرباط بالمملكة المغربية، ابتداء من 23 يونيو 2021، إضافة إلى بوكيت في تايلاند ابتداء من 1 يوليو 2021.

وتبدأ خدمة الاتحاد للطيران إلى الرباط برحلتين أسبوعيتين، وإلى بوكيت بثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر.

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وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة "معتمد للسفر"، لتسهيل تجربة السفر من خلال السماح للمسافرين بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة "مُعتَمَد للسفر"، لتجربة سفر سلسة في المطار.