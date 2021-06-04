"طيران الإمارات" تربط دبي بميامي الأميركية لأول مرة

أطلقت "طيران الإمارات" خدمة جديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعيا إلى ميامي، ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأميركية اعتبارا من 22 يوليو المقبل، وبذلك ستغطي طيران الإمارات 12 مدينة في الولايات المتحدة.

وستتيح الخدمة الجديدة لعملاء طيران الإمارات نقطة وصول أخرى إلى فلوريدا بعد أورلاندو، وتخدم منطقة جنوب الولاية مع توفير رحلات مريحة للمسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط وغرب آسيا والمحيط الهندي عبر دبي.

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ومع إضافة ميامي سيرتفع عدد الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 70 رحلة أسبوعيا، وتوفر ما يزيد عن 26 ألف مقعد عبر بوسطن وشيكاغو ونيويورك "جون كينيدي ونيوارك" وهيوستن ودالاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة وأورلاندو.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن "إطلاق خدمة مباشرة إلى ميامي في هذا الوقت يعد مؤشرا قويا على ثقتنا بتعافي السفر، مع تقدم الدول في برامج التطعيم وتنفيذ بروتوكولات لاستئناف الرحلات بأمان لا سيما في الولايات المتحدة ودولة الإمارات. كما يؤكد التزامنا القوي تجاه السوق الأميركية التي تخدمها طيران الإمارات الآن بأكثر من 70 رحلة أسبوعيا عبر 12 بوابة".

وأضاف أن هناك طلبا واضحا على هذه الخدمة من قبل المسافرين للسياحة والعمل على السواء، معربا عن ثقته "بأن الخط الجديد سيحظى بإقبال قوي عبر شبكتنا العالمية وكذلك من المسافرين في جنوب فلوريدا وأميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي الذين سيتمكنون من الوصول بسهولة عبر ميامي إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات شبكتنا الأوسع، ونتطلع إلى تسهيل مزيد من فرص السياحة والتجارة من فلوريدا وإليها وتزويد عملائنا بتجربة طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية".

وستمثل الخدمة الجديدة أيضا إضافة مهمة إلى الروابط التجارية الحالية التي توفرها الإمارات للشحن الجوي، التي تشغل رحلات شحن منتظمة إلى ميامي منذ أكتوبر الماضي حيث تنقل صادرات المنتجات سريعة العطب والإلكترونيات والمكونات الأخرى بالإضافة إلى سلع التجارة الإلكترونية. كما سيّرت الناقلة سابقا العديد من الرحلات العارضة "تشارتر" على طائراتها المخصصة للشحن من طراز بوينغ 777F لنقل الخيل من ميامي للمشاركة في مختلف فعاليات الفروسية والسباقات حول العالم.

من جهتها، رحبت دانييلا ليفين عمدة مقاطعة ميامي- ديد بالإعلان عن خدمة طيران الإمارات الجديدة، مضيفة أنها "ستربط ميامي مع دبي لأول مرة وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على اقتصاد مقاطعتنا".

وقالت ليستر سولا مديرة مطار ميامي الدولي، إن إعلان طيران الإمارات عن أول خدمة بين دبي وميامي "يشكل علامة فارقة ومصدر فخر في تاريخ مطارنا ويعزز مكانته كبوابة عالمية رائدة وأكثر المطارات ازدحاماً في فلوريدا للمسافرين الدوليين".

وتواصل طيران الإمارات استعادة شبكة خطوطها تدريجيا، وقد حافظت دبي منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو الماضي على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم خصوصاً خلال فصل الشتاء.

وفتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضا واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.