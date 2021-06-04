كورونا يشل قطاع الطيران في الهند.. خسائر متوقعة بـ 8 مليارات دولار

من المتوقع أن تتكبد شركات الطيران الهندية خسارة قدرها 8 مليارات دولار بحلول عام 2022، بعد أن أوقفت موجة Covid-19 الثانية أي انتعاش في حركة السفر بالبلاد.

وقال مركز كابا للطيران CAPA في تقريره حول توقعات الخطوط الجوية الهندية للعام المالي 2022، أمس الخميس، إن "إنديجو IndiGo، أكبر شركة طيران في الهند، وشركة طيران الهند المحدودة، ستتكبدان وحدهما خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار".

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وأضاف أن شركات الطيران الهندية ستحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار للبقاء على قيد الحياة، لكن لا يمكنها الوصول إلا إلى حوالي 1.1 مليار دولار من الأموال من خلال العروض العامة الأولية وبيع الأسهم الجديدة والأدوات الأخرى.

أدى الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى شل صناعة السفر الجوي في البلاد، التي كانت بدأت تظهر علامات الانتعاش، لا سيما في الرحلات الداخلية.

وعادت شركة سبايس جيت المحدودة، ثاني أكبر شركة طيران في الهند، إلى دفع رواتب الموظفين على أساس ساعات العمل والرواتب المؤجلة لشهر مايو. وتخطط IndiGo لجمع 30 مليار روبية (411 مليون دولار) عن طريق بيع الأسهم بعد أن تضررت من الموجة الثانية للوباء.

وجاء في تقرير CAPA أيضاً: "كما أكدنا مرارًا وتكرارًا، تقف الصناعة على حافة الهاوية. هذا صحيح حتى بالنسبة لشركات الطيران التي لديها إمكانية الوصول إلى حصة كبيرة من رؤوس الأموال"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

ويتوقع مركز CAPA أن تنخفض حركة السفر المحلية إلى 80 مليون مسافر من 140 مليوناً في عام 2020، وسيبدأ انتعاش معتدل في يونيو مع تسارع في حركة السفر من الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في مارس. وسيكون الطلب المحلي على السفر "أكثر إيجابية بكثير في النصف الثاني من العام بسبب تخفيف القيود وتوسيع اتفاقيات "الفقاعة"، جنبًا إلى جنب مع زيادة القدرة الدولية لشركات الطيران. ومع ذلك، فإن السفر الدولي، الذي سيشهد حركة مرور تصل إلى 16 مليون مسافر، سيظل مقيدًا بالقيود الحدودية".

كما دعا CAPA الحكومة الهندية إلى تخفيف شروط بيع Air India مع الأخذ في الاعتبار أن الموجة الثانية ستزيد التزامات شركة النقل المملوكة للدولة إلى 20 مليار دولار، إذ سيجد مقدمو العروض المدرجون في القائمة المختصرة صعوبة في إعداد عطاء في البيئة الصعبة الحالية.

وقال في التقرير: "ليس من المؤكد في هذه المرحلة ما إذا كانت الخصخصة ستنجح، ما لم يتم إجراء تغييرات على العرض.. نعتقد أن حكومة الهند يجب أن يكون لديها خطة بديلة لشركة طيران الهند، والتي يمكن تفعيلها على الفور إذا لزم الأمر".