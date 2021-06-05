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السياحة الداخلية تساهم بتعزيز نسبة إشغال فنادق الكويت

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السياحة الداخلية تساهم بتعزيز نسبة إشغال فنادق الكويت

ارتفاع نسبة إشغال الفنادق الشاطئية إلى 40% خلال فترة العطلات

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دبي - العربية.نت

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دخل قطاع الفنادق في الكويت مرحلة جديدة مع اللجوء لخيار السياحة الداخلية نتيجة انحسار خيارات السفر بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا، واستمرار تفشي جائحة كورونا في البلدان السياحية، إضافة إلى اشتراط بعض الدول فرض الحجر المؤسسي للقادمين إليها.

بدوره، كشف أمين عام اتحاد أصحاب الفنادق محمد ناجيا بتصريح لصحيفة "الأنباء" أن إشغالات الفنادق شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية مقارنة ببداية العام الحالي خصوصاً بعد إلغاء قرار الحظر الجزئي.

وقال إن معظم الفنادق ذات الواجهات البحرية والتي تطل على الخليج العربي ارتفعت نسبة اشغالاتها خلال العطلات لتتراوح بين 20 و40%.

من جهة أخرى، أصدرت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية موافقتها على بدء تسيير الرحلات الصيفية إلى جورجيا، حيث جاءت الموافقة لتسيير شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بمعدل رحلتين أسبوعياً لكل منهما، بحسب مصادر فضلت عدم ذكر أسمها.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الطيران الوطنية بدأت عملية الحجوزات المسبقة للراغبين في السفر إلى جورجيا وسراييفو.

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