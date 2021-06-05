دولة خليجية تستعد لفتح وجهات السفر الصيفية.. جورجيا وسراييفو البداية

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية موافقتها على بدء تسيير الرحلات الصيفية إلى جورجيا، حيث جاءت الموافقة لتسيير شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بمعدل رحلتين أسبوعياً لكل منهما، بحسب مصادر لم تسمها صحيفة الأنباء.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الطيران الوطنية بدأت عملية الحجوزات المسبقة للراغبين في السفر الى جورجيا وسراييفو.

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وبينت مصادر في شركة الخطوط الجوية الكويتية أن أولى الرحلات إلى جورجيا ستكون في 18 يونيو الجاري وبأسعار استرشادية تبدأ من 150 دينارا كويتيا على متن الدرجة السياحية.

أما رحلات سراييڤو فتم فتح باب الحجز عليها اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل وبأسعار استرشادية قد تصل إلى 300 دينار على الدرجة السياحية.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن "الطيران المدني" لديها خطة لفتح العديد من الوجهات الصيفية قريباً وذلك لبدء التشغيل التدريجي إليها خلال الشهر الحالي والمقبل، مبينة أنه سيتم الكشف عن هذه الوجهات تباعاً خلال الفترة المقبلة.