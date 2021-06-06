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إيطاليا تتوقع ارتفاع عدد السياح هذا الصيف بنسبة 20%

برج Pisa في إيطاليا
إيطاليا
سياحة

إيطاليا تتوقع ارتفاع عدد السياح هذا الصيف بنسبة 20%

مقارنة بالعام الماضي

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دبي - العربية.نت

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تتوقع إيطاليا التي ترفع تدريجياً التدابير للحد من انتشار وباء كوفيد مع التحسن المطرد في الوضع الوبائي، زيادة في عدد السياح بنسبة 20% هذا الصيف، وفق ما أعلنت السبت جمعية السياحة الإيطالية.

وذكرت الجمعية في بيان "أن موسم صيف 2021 يبشر بانتعاش القطاع: بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، من المتوقع وصول 33 مليون سائح و (حجز) 140 مليون ليلة في منشآت الضيافة المرخصة، أي بزيادة 20.8% مقارنة بعام 2020 وحجم مبيعات بقيمة 12.8 مليار يورو".

ولفتت الجمعية إلى أن "هذا الارتفاع رغم ذلك لا يكفي لبلوغ مستويات ما قبل كوفيد حين سجل صيف 2019، أي الأخير قبل الوباء، تواجد أكبر بمقدار 73,5 مليونا"، واعتمدت بذلك على مسح شمل 2185 شركة من القطاع.

قبل الجائحة كانت السياحة تمثل 14% من إجمالي الناتج الداخلي الإيطالي وقد ساهم انهيارها في إغراق البلاد في 2020 بأسوأ ركود اقتصادي شهدته منذ الحرب العالمية الثانية مع تراجع نسبته 8,9 %.

ومن المتوقع أن تستقبل شبه الجزيرة 6,7 ملايين سائح أجنبي إضافي هذا الصيف (+ 24,1%) لكن أقل بمقدار 65,8 مليونا من عام 2019 عندما تم تجاوز عتبة 100 مليون.

يقدر رقم الأعمال لهذا الموسم بـ 12,8 مليار يورو، 74% منها من السياح الإيطاليين و 26% من الأجانب.

ونقل البيان عن رئيس الجمعية فيتوريو ميسينا أنه "بعد اثني عشر شهراً مروعاً، بدأت السياحة الإيطالية تشهد أخيراً بوادر انتعاش ملموسة. لكن التعافي لا يزال بطيئاً، خصوصا لناحية الطلب الأجنبي الذي لن يكون كافياً لاستعادة ما تمت خسارته مع الوباء".

ومع تحسن الوضع الصحي، بدأت الحكومة برفع قيود مكافحة كوفيد-19 وحظر التجول الليلي تدريجياً، كما أجازت فتح المساحات الداخلية في المطاعم والحانات.

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