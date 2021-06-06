شركات الطيران تبدأ تطبيق معايير جديدة للمسافرين إلى الأردن

بدأت شركات الطيران، تطبيق معايير محددة للمسافرين إلى الأردن، من بينها فحص كورونا PCR بصلاحية 72 ساعة، والتسجيل في منصة إلكترونية باسم VisitJordan، وإبراز شهادة تطعيم في حال توفرها.

كان الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، أعلن إعفاء المسافرين القادمين من عدة دول إلى الأردن عبر المنافذ الجوية من إجراء فحص (PCR) داخل الأردن، والاكتفاء بالفحص الذي أجري لهم من البلد القادمين منه، بجانب شهادة تطعيم بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، والتسجيل في منصة (visit Jordan).

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وقال البلبيسي إن "القرار دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي ويشمل القادمين من: السعودية، عُمان، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، تونس، المغرب، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، أستراليا، نيوزيلاندا، ماليزيا، الاتحاد الروسي، كندا".

أعلنت الحكومة الأردنية إعادة فتح دور السينما ومدن الترفيه والنوادي الرياضية والحمامات والمسابح والمراكز الثقافية والتعليمية، لكنها اشترطت على الناس تلقي اللقاح من أجل دخولها.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمرا "يلزم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (يطلق عليه اسم) سند".