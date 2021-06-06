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 رئيس إيرباص يتوقع عودة حركة النقل الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة

ايرباص
شركة إيرباص
طيران

رئيس إيرباص يتوقع عودة حركة النقل الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة

شركات الطيران تعتزم تخصيص المساحة ذاتها لمقاعد درجة رجال الأعمال

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فيينا - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، جيوم فوري، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد، إنه يتوقع عودة حركة النقل الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة وإن شركات الطيران تعتزم تخصيص المساحة ذاتها لمقاعد درجة رجال الأعمال كما كانت تفعل من قبل.

مازال النقل الجوي يمر بأزمة رغم تسارع توزيع اللقاحات في الدول المتقدمة؛ وفي ظل مكالمات الاتصال المرئي التي حلت محل الاجتماعات المباشرة، فإن من الصعب التكهن بمدى التعافي في رحلات الأعمال مستقبلا.

لكن فوري أبلغ صحيفة إن.زد.زد آم زونتاج السويسرية أن طريقة تفكير الشركات تغيرت.

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وقال "أدركت الشركات أنه في مرحلة ما سيتعين لقاء عملائهم ومورديهم مباشرة من جديد. سيكون عليهم في مرحلة ما الحضور الشخصي لتطوير المنتجات أو بناء المصانع".

وتابع: "هذا ما تبلغنا به شركات الطيران، إذ عليهم الآن البت كيف سيكون توزيع المقاعد بطائراتهم في المستقبل. ونراهم يخططون لنفس عدد مقاعد درجة الأعمال مثل ما قبل الجائحة".

لكنه أقر عندما سئل عن عدد رحلات الأعمال التي يتوقعها مستقبلا بأن القطاع قد لا يتعافى تعافيا كاملا.

وتابع "ربما سيكون أقل قليلا. أمر واحد واضح لي: الناس يريدون السفر مجددا. ربما ليس أكثر من ما قبل الجائحة لكن ليس أقل على الأرجح".

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