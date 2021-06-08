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أول طائرة لشركة مصر للطيران تصل إلى مطار برنيس الدولي

أول طائرة لمصر للطيران تصل مطار برنيس
أول طائرة لمصر للطيران تصل مطار برنيس
مصر للطيران

أول طائرة لشركة مصر للطيران تصل إلى مطار برنيس الدولي

تقع منطقة برنيس على ساحل البحر الأحمر

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دبي - العربية.نت

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دشنت شركة مصر للطيران، أولى رحلاتها إلى مطار برنيس الدولي الجديد في مصر.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان، إن المطار استقبل أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وعلى متنها 60 راكبا، ونظمت إدارة المطار، استقبالا خاصا للطائرة، وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة ، تعبيرا عن الاحتفال بوصول أول رحلة تهبط على أرض المطار.

ويعد مطار برنيس من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

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ويتكون "مطار برنيس الدولي" من ممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 مترا و47 منشأً فنيًّا وإداريا وخدميًّا وتم تصميم المطار في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.

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