.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرلمان الأوروبي يقر جواز سفر كورونا

AFP_Orly airport France
أحد المطارات الفرنسية
لقاح كورونا

البرلمان الأوروبي يقر جواز سفر كورونا

شهادة سفر جديدة من المقرر أن تسمح للمواطنين بالتنقل بين الدول الأوروبية دون الحاجة إلى الحجر الصحي

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - (أ ب)

نشر في: آخر تحديث:

وافق نواب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على شهادة سفر جديدة من المقرر أن تسمح للمواطنين بالتنقل بين الدول الأوروبية دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا، ما يمهد الطريق لبدء حركة التنقل في الوقت المناسب لفصل الصيف.

تهدف الشهادة التي طال انتظارها إلى إنقاذ صناعة السفر في أوروبا والمواقع السياحية الرئيسية من موسم إجازات كارثي آخر.

قادت وجهات السفر الرئيسية مثل اليونان حملة الحصول على الشهادة، والتي ستقدم بشكل سريع على شكل ورقي ورقمي.

بدأ العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل في استخدام النظام الجديد، ومنها بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وبولندا.

الدولار يتشبث بمكاسبه الأخيرة قبل بيانات التضخم واجتماع المركزي الأوروبي اقتصاد الدولار الدولار يتشبث بمكاسبه الأخيرة قبل بيانات التضخم واجتماع المركزي الأوروبي

في الوقت الحالي، يعد السفر في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تجريبيا للسياح وشركات الطيران على حد سواء.

لدى البلدان أنظمة تنقل مختلفة تتعلق بكوفيد – 19، حيث تعتبر تلك المحددة باللون الأخضر آمنة، بينما يجب تجنب تلك المحددة باللون الأحمر. لكن كل دولة تطبق قواعد ومعايير مختلفة، ما يجعل السفر مربكا للجميع.

تم اعتماد اللوائح الجديدة التي تحكم شهادات اللقاح في تصويتين بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا. كما تم تمرير القواعد الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي بموافقة 546 صوتا مقابل 93، وامتنع 51 نائبا عن التصويت.

مصر.. مساهمو "القلعة" يقرون خسائر بـ 9.5 مليار جنيه شركات البورصة المصرية مصر.. مساهمو "القلعة" يقرون خسائر بـ 9.5 مليار جنيه

ووافق 553 نائبا على القواعد الخاصة بالأشخاص من خارج الكتلة الأوروبية مقابل رفض 91 وامتناع 46 عن التصويت.

لا يزال التصويت بحاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي، لكن من المرجح أن يكون ذلك إجراء شكليا. يعني هذا أنه اعتبارا من الأول من يوليو / تموز ولمدة 12 شهرا، يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشهادة اللقاح.

ومن المقرر أن يتم إصدار الشهادات مجانا وتشهد على أن الشخص إما قد تم تطعيمه بالكامل ضد الفيروس، أو أنه قد تم اختباره مؤخرا وجاء الاختبار سلبيا أو أنه تعافى من المرض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل
صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم صفع ورشق بالبيض والحذاء.. مواقف محرجة تعرض لها زعماء بالعالم
الأكثر قراءة
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة
قبل أن تذهب
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
عطل مفاجيء يضرب الشبكة العنكبوتية حول العالم
اكتشف المزيد