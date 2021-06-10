"الطيران المدني" تنقل الإدارات والمسؤوليات إلى "مطارات جدة"

انتهت هيئة الطيران المدني في السعودية من تخصيص مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعد نقل الإدارات والمسؤوليات من الهيئة إلى شركة مطارات جدة.

واستلم ريان طرابزوني مهامه كرئيس تنفيذي لشركة مطارات جدة.

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وتأسس مطار الملك عبدالعزيز الدولي عام 1981، ويضم 6 صالات سفر. ويعتبر المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية.

أما مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد فافتتح في عام 2019 بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في المرحلة الأولى تبلغ 30 مليون مسافر سنوياً، أما الطاقة الاستيعابية الكاملة فتبلغ 80 مليون مسافر سنوياً.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 36 مليار ريال، وقد صمم المخطط العام على أن يتم تنفيذ التطوير على 3 مراحل حتى عام 2035.