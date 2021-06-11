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جزيرة خلابة في تايلاند تستعد لاستقبال السياح.. غرف فندقية بدولار واحد!

جزيرة بوكيت في تايلاند
جزيرة بوكيت في تايلاند
سياحة

جزيرة خلابة في تايلاند تستعد لاستقبال السياح.. غرف فندقية بدولار واحد!

أسعارها العادية بين 30 و100 دولار

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دبي - العربية.نت

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بينما تستعد جزيرة بوكيت الخلابة في تايلاند لإعادة فتح أبوابها للسياح الذين تم تطعيمهم اعتباراً من يوليو المقبل، برزت مجموعة سياحية في البلاد تقدم غرفًا فندقية بسعر منخفض جداً يصل إلى دولار واحد!

هذه الحملة، التي تُعرف بـ"ليلة واحدة دولار واحد"، اقترحها مجلس السياحة التايلاندي (TCT). وبموجب هذه الخطة، سيتم توفير بعض الغرف الفندقية مقابل دولار واحد فقط لليلة.

تتوفر هذه الغرف عادة بأسعار تتراوح بين 1000 و3000 باهت في الليلة (أو حوالي 30 إلى 100 دولار). وإذا أثبت البرنامج نجاحه، فيمكن توسيعه ليشمل وجهات سياحية أخرى شهيرة مثل كوه ساموي وبانكوك.

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قال يوثاساك سوباسورن، رئيس هيئة السياحة في تايلاند TAT: "فوكيت ستكون الوجهة التجريبية عبر إعادة فتحها في الربع الثالث للزوار الأجانب المحصنين بالكامل من البلدان منخفضة المخاطر بموجب قواعد وأنظمة صارمة"، وفق ما نشره موقع India Times.

من ناحيته، قال تشامنان سريساوات، رئيس مجلس السياحة التايلاندي TCT، إن تايلاند تعاني من الوباء منذ 15 شهرًا، وحتى الآن، يمكن للسياحة الجماعية فقط إنقاذها.

ولجعل الأمور تعمل، تهدف بوكيت إلى تلقيح 70% من سكان الجزيرة قبل إعادة فتح حدودها أمام السياح الدوليين.

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