هذه الخطوط الجوية والمطارات الأكثر دقة في المواعيد عالمياً

أدت الأوقات الصعبة التي يمر بها قطاع السفر الجوي إلى حدوث تغيير في تصنيفات Cirium لأداء الصناعة "في الوقت المحدد"، مع صعود شركة الخطوط الجوية اليابانية ومطار هانيدا في طوكيو إلى القمة من حيث الالتزام بالمواعيد.

ومن بين شركات الطيران الأخرى البارزة شركة Hawaiian Airlines Inc و Red Wings ZAO و Avianca Holdings SA، بحسب ما ورد في تقرير Cirium الشهري الأول منذ فبراير 2020 والذي حمل عنوان On-Time Performance Report.

وقالت شركة تحليلات الطيران إنها أعادت إحياء التقرير مع عودة السفر الجوي، وتسجيل نسبة زيادة بواقع 117٪ في الرحلات المكتملة في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بالخدمات المحلية.

تستخدم التصنيفات سلسلة من القياسات، بما في ذلك ما إذا كانت الرحلات المغادرة والقادمة قد حققت توقيتاً مبكرًا أو تمت في الوقت المحدد لها بالضبط، والوصول في غضون 15 دقيقة من الجدول الزمني.

قال جيريمي بوين، الرئيس التنفيذي لشركة Cirium، في بيان: "مع عودة الرحلات الجوية، عاد تحليل الأداء في الوقت المحدد لشركات الطيران والمطارات مرة أخرى وهي علامة إيجابية للصناعة".

وفي حين أن العوامل التي تسبب عادة التأخير - المجال الجوي المزدحم أو الممرات أو الركاب - لم تكن موجودة في عام 2020، فمن المرجح أن تعود ببطء في عام 2021 وحتى عام 2022.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تقدمت شركة الخطوط الجوية اليابانية إلى المرتبة الأولى في عدد الوافدين في الوقت المحدد في مايو من المرتبة العاشرة في التقرير السابق، تلتها شركة ANA Holdings Inc ثم Air New Zealand Ltd و Garuda Indonesia و Korean Air Lines Co.

وفي أميركا الشمالية، احتفظت خطوط Hawaiian الجوية بالمركز الأول وصعدت شركة طيران كندا إلى المركز الثاني من خارج المراكز العشرة الأولى، فيما تراجعت شركة ساوث ويست إيرلاينز من المركز الثاني إلى التاسع، على الرغم من أنها قامت بتشغيل معظم الرحلات عند 89297 رحلة.

وتصدرت شركة Red Wings ومقرها موسكو شركات أوروبا، تلتها Vueling Airlines SA و Iberia و KLM و Aeroflot ، وفقًا لـ Cirium.

وكانت شركة Avianca أكثر خطوط الطيران انضباطاً في المواعيد في أميركا اللاتينية، متقدمة على Azul SA و Gol في المركزين الثاني والثالث.

وحقق مطار هانيدا درجة مغادرة في الوقت المحدد بلغت 96.86٪، أما المراكز الأخرى فقد احتلها على التوالي مطار شيريميتيفو الدولي، مينيابوليس سانت. بول، ديترويت متروبوليتان واين كاونتي، وفيلادلفيا الدولي.

ومن بين 20 مطارًا تم تصنيفها، كان ميامي الدولي الأدنى بنسبة 83.14٪.

قال Cirium إن أفضل 20 مطارًا عالجت بشكل جماعي أكثر من نصف مليون رحلة في مايو، بانخفاض 4٪ فقط عن فبراير 2020، بينما تحسن أداؤها في الوقت المحدد بثلاث نقاط.