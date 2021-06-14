بسبب متحوّر دلتا.. أبوظبي تزيل بريطانيا من "القائمة الخضراء" للسفر

تمت إزالة المملكة المتحدة من "القائمة الخضراء" في أبوظبي، مما يعني أن المسافرين من بريطانيا سيحتاجون الآن إلى الحجر الصحي عند وصولهم إلى العاصمة الإماراتية.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" بأن العاصمة الإماراتية حدّثت القائمة يوم الأحد، حيث أزالت كلاً من بريطانيا وطاجكستان وأضافت مالطا.

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وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث تضاعف عدد الإصابات المؤكدة بسلالة دلتا، التي تم تحديدها لأول مرة في الهند، 3 مرات في أسبوع إلى 42323.

وتترك الموجة الجديد من الإصابات، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الآن أقل أملاً في أن يكون قادراً على رفع القيود المفروضة على إنجلترا كما هو مخطط له في 21 يونيو.

وتمتلك بريطانيا والإمارات العربية المتحدة أحد أسرع برامج اللقاحات في العالم، لكن كلا البلدين شهد ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة خلال الشهر الماضي.