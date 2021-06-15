الاتحاد الأوروبي يدرس فتح حركة السفر مع أميركا والسعودية

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فتح حركة السفر مع الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الجاري، وهو ما سيسمح بعودة الحركة على خطوط الملاحة الجوية الأكثر إشغالا بين أوروبا والولايات المتحدة.

واقترحت البرتغال بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد إضافة تسع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة والسعودية ولبنان إلى "القائمة البيضاء"، التي تضم الدول المسموح بالسفر إليها لغير الأغراض الأساسية.

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وستسمح الخطوة لخطوط الطيران الأوروبية باستئناف السفر عبر الأطلسي، وهو ما سيمنح دفعة قوية لأعمال شركات مثل Air France-KLM وLufthansa بالإضافة إلى الشركات الأميركية.