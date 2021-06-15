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"انطلاق" يبدأ استقبال طلبات دعم شركات السياحة والطيران بالمنطقة

طيران
تترقب شركات الطيران الحصول على دعم
سياحة

"انطلاق" يبدأ استقبال طلبات دعم شركات السياحة والطيران بالمنطقة

يعمل تحت قيادة "دبي للسياحة" و"مجموعة الإمارات" و"أكسنتشر" و"مايكروسوفت"

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دبي - العربية.نت

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أعلن مركز "انطلاق"، المنصّة الوحيدة في المنطقة الداعمة للشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات السياحة والسفر والطيران، عن بدء استقبال طلبات برامج المجموعات الجديدة، داعياً الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في برنامج هذا العام حتى تحصل على الدعم الذي يساعدها على النمو والتطور.

ويجمع مركز "انطلاق" بين ثلاث منصّات متميّزة هي: "حاضنة انطلاق"، و"مسرعات انطلاق"، و"مختبر أفكار انطلاق".

وتضمن منصات "انطلاق" نمو أعمال الشركات الناشئة وكذلك يدعم رواد الأعمال، ولعل ما يعزّز دوره الحيوي والمهم أنه يأتي ضمن أولويات الاستثمارات الاستراتيجية لدبي التي تتمتع بموقع جغرافي عالمي يربط بين الشرق والغرب، نقلاً عن صحيفة "البيان" الإماراتية.

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يقود برنامج مركز انطلاق Intelak hub في عامه الثاني قادة في قطاعات السياحة والسفر والخدمات الاستشارية وأنظمة المعلومات وهم: "دبي للسياحة" و"مجموعة الإمارات" و"أكسنتشر" و"مايكروسوفت"، والذين يعملون كشركاء رئيسيين له، وهم من يشرفون على هذا المركز، ويوفرون الإرشادات المناسبة للمشاركين في البرنامج في كل المراحل.

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