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توي: حجوزات الألمان للعطلات تفوق معدلات 2019

السياحة في اليونان
اليونان ضمن التفضيلات السياحية للألمان
سياحة

توي: حجوزات الألمان للعطلات تفوق معدلات 2019

الطلب قوي بشكل خاص على وجهتي جزر البليار والكناري في إسبانيا

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برلين - رويترز

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قالت مجموعة توي، أكبر شركة سياحة في العالم، اليوم الأربعاء، إن حجوزات الألمان للعطلات عادت مجددا بمعدلات أعلى من 2019 أي قبل جائحة فيروس كورونا.

وقال ماريك أندريستساك، رئيس المجلس التنفيذي للمجموعة في بيان: "اللحاق بركب العطلات هذا الصيف على أشده حاليا ويبدو أن نزعة الزبائن للسفر في تزايد يومي".

وأضاف أن الحجوزات منذ مايو/أيار فاقت الأسابيع المماثلة في 2019، مشيرا إلى أن الطلب قوي بشكل خاص على وجهتي جزر البليار والكناري في إسبانيا إضافة إلى اليونان وتركيا.

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في الشهر الماضي، رحب قادة الاتحاد الأوروبي باعتماد شهادة Covid-19 على مستوى الكتلة، والتي يأملون في أن تطلق موجة سياحة صيفية. وترغب الدول الأعضاء الـ 27 في إصدار شهادة Covid-19 الرقمية للاتحاد الأوروبي، التي سيتم إطلاقها في 1 يوليو، لطي صفحة قيود فيروس كورونا التي عرقلت حرية تنقل الأوروبيين.

جاءت هذه الخطوة في وقت خففت العديد من الدول الأعضاء التي لديها قطاعات سياحية قوية، بما في ذلك فرنسا واليونان وإسبانيا، قيودها المتعلقة بفيروس كورونا.

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