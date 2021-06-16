تأسيس صندوق ملكية خاصة لتطوير وجهات سياحية نوعية بالسعودية

وقع صندوق التنمية السياحي بالسعودية اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة إكستريم الدولية Extreme International تهدف للاستثمار في تطوير وتفعيل وجهات سياحية نوعية تشمل القطاعات المتنوعة التي يستهدفها الصندوق، بما فيها أنشطة الإيواء والمغامرات والترفيه وتنظيم الرحلات والتجارب بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعاون مع مستثمرين ومشغلين محليين ودوليين.

ونص الاتفاق على أن تكون هيكلة الشراكة الاستثمارية من خلال تأسيس صندوق ملكية خاصة مع شركة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وذلك ضمن جهود الصندوق لدفع عجلة التنمية لوجهات سياحية نوعية في المملكة.

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وقع الاتفاقية التي حضرها وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة رانيل جاياواردينا، كل من الرئيس التنفيذي للصندوق قصي عبد الله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة إكستريم الدولية أليستار مارتن قوزلنج.

من جانب آخر اجتمع الرئيس التنفيذي للصندوق مع وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، وناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، والفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين البريطانيين وبحث أوجه التعاون المشترك في قطاع السياحة.

وقال الفاخري، إن هذه الاتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المملكة مع شركة عالمية رائدة لدعم وتفعيل وتطوير وجهات سياحية متخصصة في المغامرات والتجارب، مشيراً إلى الأثر الكبير المتوقع لهذه الشراكة في إثراء تجربة السائح في المملكة وجذب السواح من محبّي المغامرات والتجارب الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة متسارعة حول العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق أن تنويع مصادر الدخل السياحية في المملكة سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى 10% بحلول العام 2030.

يذكر أن المملكة بتنوّعها الطبيعي والجغرافي تعدّ أرضاً خصبة لمثل هذه الاستثمارات وهي قادرة على المنافسة دوليّاً في هذا المجال، حيث تعد سياحة المغامرات من أسرع قطاعات السياحة نمواً عالمياً ومن المتوقع أن يتضاعف حجمها أكثر من ثلاث مرّات ليصل إلى حوالي 1.8 تريليون دولار بحلول العام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 15% وفقاً لتقرير مؤسسة "ريسيرتش دايف".

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي تأسس برأسمال يبلغ 15 مليار ريال سعودي ليكون المُمكن الرئيسي للمستثمر بهدف دفع عجلة تطوير مشاريع سياحية نوعية ترسخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.