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تعميم من "الطيران المدني" بشأن القادمين للسعودية والرحلات الداخلية

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شعار الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية
طيران

تعميم من "الطيران المدني" بشأن القادمين للسعودية والرحلات الداخلية

اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية بالحالة الصحية في "توكلنا"

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دبي - العربية.نت

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية تعميماً لشركات الطيران بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة عبر الرابط.

كما أصدرت تعميما لجميع خطوط الطيران الوطنية حول ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" للرحلات الداخلية، حيث اكتملت عملية الربط الإلكتروني ليتم إلكترونيا إصدار بطاقة صعود الطائرة فقط للمسافرين الذين حالتهم في التطبيق (مُحصّن/ مُحصّن جرعة أولى/ مُحصّن متعافي/ لم تثبت إصابته).

ويعد الإجراء إحدى المبادرات التي دعمتها الهيئة للاستفادة من القدرات التقنية التي تملكها المملكة لتحسين تجربة المسافرين، من خلال ربط منظومة "توكلنا" مع أنظمة أمن المسافرين وأنظمة شركات الطيران الوطنية لتوفير المرونة اللازمة لصناعة رحلة سفر سهلة صحية وآمنة في المطارات والطائرات.

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ويستهدف القرار رفع كفاءة الحركة الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة.

وتعكس المبادرة التعاون المشترك مع عدد من الجهات الحكومية وهم رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، والتعاون البنّاء من شركات الطيران الوطنية وشركة علم، في إنجاز المبادرة لإتمام التطوير التقني المطلوب وربط الأنظمة بين الجهات لضمان نجاحها.

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