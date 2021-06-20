إعادة فتح مبنى 1 بمطار دبي هذا الأسبوع بعد 15 شهراً من إغلاقه

يأمل مشغل مطار دبي في استقبال فيض من المسافرين مع انحسار جائحة فيروس كورونا، مستهدفا نمو الحركة عبر مطار دبي الدولي ثمانية بالمئة إلى 28 مليون راكب هذا العام مع عودة الطلب.

يعاد فتح مبنى 1 بمطار دبي الدولي يوم الخميس بعد 15 شهرا من إغلاقه بسبب جائحة كورونا. واقتصرت العمليات على المبنين 2 و3 على مدار عام بسبب الجائحة.

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وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في تصريحات لرويترز اليوم الأحد: "يرى الناس أن العودة ستكون بطيئة. لا أرى ذلك. سيكون فيضا من الطلب حين يستعيد الناس الثقة في السفر".

وأضاف بول جريفيث أن المطار، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، قد يستقبل أكثر من 40 مليون مسافر العام الجاري "إذا حالفنا الحظ حقا"، لكن من المرجح أن يدور الرقم بين 24.7 و34.3 مليون.

وتابع "نحن راضون عن متوسط بنحو 28 (مليونا)".

تبلغ الطاقة السنوية للمبنى 1 بالمطار 18 مليون مسافر، ويمكن للمطار ككل استقبال ما يصل إلى 100 مليون مسافر سنويا.

وقدر جريفيث أن إعادة فتح المبني ستضيف 3500 وظيفة في المطار بما في ذلك للعاملين في التجزئة والضيافة والأمن والهجرة.

وتابع أنه بحلول الخريف يمكن استعادة 90% من بين 260 وجهة كانت تُسير لها رحلات من مطار دبي قبل الجائحة، ارتفاعا من 63% حاليا.

أعلنت دبي أمس السبت، تخفيف بعض القيود على المسافرين القادمين من الهند ونيجيريا وجنوب إفريقيا من يوم الأربعاء.

استقبل المطار 5.75 مليون مسافر في الربع الأول العام بانخفاض 67.8% عن الربع الأول من العام الماضي قبل أن توقف الجائحة حركة الطيران.

وفي 2020، هوت حركة المسافرين 70% إلى 25.9 مليون من 86.4 مليون في 2019.

والمطار مركز عمليات شركتي الطيران التابعتين للإمارة طيران الإمارات وفلاي دبي وجميع رحلاتهما دولية.

وعلى مدى أسبوعين من يوم الخميس، تنتقل 66 شركة طيران أجنبية من المبنيين 2 و3 إلى المبنى رقم 1.

وسيظل مطار آل مكتوم الدولي، ثاني مطار بدبي، مغلقا أمام الرحلات التجارية للركاب.