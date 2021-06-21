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المطارات العالمية الأكثر سعة مقعدية خلال يونيو يتصدرها مطار عربي

مطارات دبي
مطار دبي
دبي

المطارات العالمية الأكثر سعة مقعدية خلال يونيو يتصدرها مطار عربي

خط "دبي-الرياض" بالمركز الرابع عالمياً من حيث السعة المقعدية

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العربية.نت

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أفادت مؤسسة "أوه إيه جي"، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن مطار دبي الدولي جاء في صدارة المطارات العالمية من ناحية حجم السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة في المطار، في شهر يونيو الحالي.

وأظهرت بيانات المؤسسة، حسب صحيفة البيان الإماراتية، أن شركات الطيران عبر مطار دبي ستشغل 1.945 مليون مقعد على الرحلات الدولية خلال شهر يونيو 2021.

وجاء في المركز الثاني مطار أمستردام الذي سجل 1.52 مليون مقعد، وحل مطار إسطنبول في المركز الثالث 1.4 مليون مقعد، وسجل مطار فرانكفورت 1.37 مليون مقعد.

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وأوردت البيانات بأن مطار دبي الدولي يستحوذ على سبعة من أكبر 10 مسارات جوية في منطقة الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية.

ووفق البيانات، جاء خط "دبي-الرياض" بالمركز الرابع عالمياً بنحو 165.3 ألف مقعد، وجاء خط "القاهرة-دبي" في المركز العاشر عالميا بـ114 ألف مقعد.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات "أوه إيه جي" أن مسارين لرحلات الطيران الدولية يبدآن أو ينتهيان في دبي جاءا بين أكثر 10 مسارات ازدحاماً على مستوى العالم من ناحية السعة المقعدية المجدولة في شهر يونيو 2021 والتي من المتوقع تشغيلها.

وجاء مسار الرحلات بين "سيمفيروبول في عاصمة القرم - موسكو شيريميتيفو في روسيا" في المركز الأول بـ315 ألفاً و835 مقعداً.

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