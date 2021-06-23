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أبوظبي تستأنف الرحلات البحرية سبتمبر المقبل

رحلات بحرية كروز
رحلات بحرية
أبوظبي

أبوظبي تستأنف الرحلات البحرية سبتمبر المقبل

بعد أشهر من الإغلاق خلال عام 2020

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دبي - العربية.نت

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن استئناف الرحلات البحرية اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، بعد أشهر من الإغلاق خلال عام 2020، عملاً بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي فرضتها الإمارة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة، علي حسن الشيبة: "تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تنشيط قطاع السياحة في الإمارة، بعد النتائج المبهرة التي حققناها في مكافحة انتشار الجائحة، وخطوة أخرى نحو تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للسياحة البحرية".

وأضاف: "مع تحقيقنا رقماً قياسياً لعدد السيّاح القادمين عن طريق البحر، فإننا سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في (موانئ أبوظبي)، ودائرة البلديات والنقل، لإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها جذب مزيد من الشركات والسياح إلى عاصمة دولة الإمارات، ومواصلة تزويدهم بخدمات وتجارب استثنائية، فهدفنا هو تحسين سبل التنقل وإمكانية الوصول، فضلاً عن توفير جميع مقومات الرفاهية والخدمات الفريدة لتشجيع السياح على اكتشاف معالم أبوظبي وعروضها المميزة".

يُذكر أن عام 2019 شكل علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في أبوظبي، إذ شهد نمواً ملحوظاً تمثّل باستقبال نحو 500 ألف زائر عن طريق السفن السياحية، بزيادة نسبتها 46% مقارنة مع عام 2018. وارتفع عدد مرات توقف السفن السياحية في موانئ العاصمة ليبلغ 192 مرة، بزيادة نسبتها 43% عن عام 2018.

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