تركيا تستعيد في مايو ربع عدد الوافدين الأجانب قبل الوباء

كشفت بيانات، اليوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا بلغ 936 ألفا و282 في مايو أيار، ما يشكل نسبة ضئيلة من أربعة ملايين زاروا البلاد في 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، لكنه يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حين فُرضت قيود لأول مرة.

بدأت تركيا في إغلاق حدودها وفرض قيود على الأنشطة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 في مارس آذار من العام الماضي. وبالمقارنة مع مايو أيار 2020، قفز عدد الوافدين الأجانب 3038% من 29 ألفا و829.

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وعلى أساس شهري، صعد عدد الوافدين في مايو أيار على الرغم من تطبيق إجراءات عزل عام شاملة لمدة 17 يوما، لكبح ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19.

وأدت الضربة الموجهة لقطاع السياحة إلى تضرر النمو الاقتصادي، وفاقمت ارتفاعا في عجز ميزان المعاملات الجارية. لكن الآفاق تحسنت بفضل انخفاض حاد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى نحو خمسة آلاف من ذروة تزيد عن 60 ألف إصابة، وكذلك تسارع عمليات التطعيم.