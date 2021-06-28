الصين تفتتح رسمياً مطاراً ضخماً في واحدة من أشهر وجهاتها السياحية

بعد طول انتظار، بدأ مطار Chengdu Tianfu الدولي في الصين عملياته رسميًا، مما يوفر للمسافرين بوابة جديدة إلى هذا البلد.

وأقلعت الرحلة الافتتاحية، التي تديرها خطوط Sichuan الجوية، في الساعة 11:10 صباح أمس الأحد متجهة إلى بكين. وتعد Chengdu، عاصمة مقاطعة Sichuan، الآن ثالث مدينة في البلاد لديها مطاران دوليان، بحيث تنضم إلى شنغهاي وبكين.

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تم تشييد المرحلة الأولى من مركز الطيران الضخم بتكلفة 70 مليار يوان صيني (10.8 مليار دولار)، حيث تتمتع بالقدرة على التعامل مع ما يصل إلى 60 مليون مسافر سنويًا، مما يزيد من الانفتاح على منطقة جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن المطار سيضم في نهاية المطاف محطات تبلغ مساحتها 1.4 مليون متر مربع، قادرة على التعامل مع 120 مليون مسافر سنويًا.

بالإضافة إلى الباندا الشهيرة، تشتهر سيتشوان بمطبخها والمناظر الطبيعية الخلابة، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة في الصين بين السياح المحليين والدوليين.

في الوقت الحالي، لا تزال الصين مغلقة أمام معظم المسافرين الدوليين.

قال محلل الطيران بريندان سوبي: "كان المطار الجديد في تشنغدو ضروريًا لاستيعاب النمو السريع المستمر.. لقد تعافت السوق المحلية الصينية بالفعل بالكامل من الوباء وستستمر في النمو بسرعة. وبالنظر إلى حجم المدينة وموقعها المركزي في الصين، فإن تشنغدو في وضع جيد للغاية للاستفادة منها".

وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ارتفعت حركة السفر الجوي المحلية في الصين بنسبة 6.8% في أبريل 2021، مقارنة بشهر أبريل 2019، حيث شكلت أكثر المطارات ازدحامًا في عام 2020.

قبل الوباء، كان مطار Chengdu Shuangliu الدولي القديم رابع أكبر مطار في البلاد من حيث عدد الركاب. ويضيف سوبي أنه في عام 2020، "كان في الواقع ثاني أكبر مطار حيث كان أقل تأثرًا بالوباء من المطارات الرئيسية الأخرى نظرًا لاعتماده الكبير على السوق المحلية".

طموحات صينية

تم تصميم مطار Chengdu Tianfu الدولي الجديد من قبل كونسورتيوم مكون من معهد جنوب غربي الصين للتصميم المعماري والبحوث وشركة China Airport Construction Group Corporation وشركة الهندسة المعمارية الفرنسية ADP Ingenierie.

واستغرقت المرحلة الأولى خمس سنوات لتكتمل وتتميز بمجموعة من التقنيات المتطورة، بما في ذلك برامج التعرف على الوجه، وأكشاك تسجيل الوصول الذاتي، وأنظمة الأمان الذكية، والبوابات ذاتية الصعود، وروبوتات الذكاء الاصطناعي.

ويوجد خط مترو يربط المطار بوسط المدينة تصل سرعته إلى 140 كيلومترًا في الساعة، وتستغرق رحلة القطار من 37 إلى 44 دقيقة. ومن المقرر الانتهاء من خط المترو الذي يربط المنشأة الجديدة بمطار Chengdu Shuangliu الدولي في عام 2023.

ويعد المطار الجديد واحداً من عدة مطارات تخطط الصين لافتتاحها في السنوات القادمة. وتهدف إلى استخدام 400 مطار بحلول عام 2035، وهي قفزة هائلة من 241 مطارًا حاليًا، وفقًا لمخطط تخطيط شبكة النقل الصادر عن الحكومة في أوائل عام 2021.