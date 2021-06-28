"طيران الجزيرة": قدمنا طلب تشغيل 8 وجهات في أغسطس بينها مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران، إن الشركة قدمت طلبا إلى الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتشغيل 8 وجهات بداية من أول أغسطس المقبل منها مصر، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الوجهات التي لا تتعدى مسافة الخمس ساعات ومنها أنطاليا وكييف.

وأوضح راماشاندران في تصريح خاص لصحيفة "الأنباء"، على هامش تدشين الشركة أمس الأحد أولى رحلاتها إلى طشقند في أوزبكستان، بواقع رحلتين أسبوعيا، أن الشركة تشغل حاليا أكثر من 35 وجهة، حيث افتتحت 10 وجهات جديدة خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الحصة السوقية التي تستحوذ عليها الشركة حاليا تبلغ 22%، وأنها تستهدف الوصول بعدد وجهاتها إلى 65 وجهة خلال 3 سنوات مقبلة.