مشاريع الواجهات البحرية تعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية عالمية

تشكل مشاريع تطور الواجهات البحرية في رأس الخيمة رافداً أساسياً للتنمية السياحية والاستثمارية المستدامة في الإمارة ما عزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية وساهم في تحقيق قفزات في معدلات نمو القطاعين السياحي والاستثماري في العقد الأخير من خلال تبني تنفيذ مشاريع كبرى على سواحل الإمارة الممتدة على أكثر من 40 كيلومترا.

وتشمل سواحل الإمارة عددا من الفنادق والمنتجعات ومشاريع الفلل الشاطئية والوحدات السكنية المطلة على الواجهة البحرية التي قدمت قيمة اقتصادية واستثمارية واجتماعية بعيدة المدى وشكلت نقلة نوعية في مفهوم الترفيه ليواصل هذا القطاع نموه المتواصل بفضل ما يقدمه من ميزة تنافسية عالية وجدوى استثمارية مرتفعة للمستثمرين.

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وفي مقدمة تلك المشاريع الضخمة تأتي جزيرة المرجان التي تمتد واجهتها البحرية على مسافة 23 كيلو متر وتعد وجهة الحياة العصرية في إمارة رأس الخيمة وواحدة من أكثر الجزر الصناعية إبداعاً حول العالم حيث تحتضن مشاريع ذات علاقة بقطاع الفندقة والضيافة بجانب المجمعات السكنية والمراكز التجارية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتضم جزيرة المرجان 4 جزر صناعية بامتداد 23 كيلو متر وعمقها إلى 4.5 كيلو مترات وهي "جزيرة النسيم" و"جزيرة الكنز"، و"جزيرة المطلة" إلى جانب "جزيرة الأحلام".

وتحتضن المرجان أكثر من 1600 غرفة فندقية من فئة الخمس نجوم ضمن منشأتين وأكثر من 2000 وحدة سكنية بمنتجع وسبا جزيرة المرجان ولا تزال أعمال البناء والتشييد تمضي قدماً لبناء أكثر من 1680 غرفة فندقية جديدة بالإضافة إلى 2400 وحدة فندقية وسكنية متعددة الاستخدامات في مرحلة المراجعة والتصميم ومن المتوقع اكتمالها عام 2025، ولا تزال 25% من إجمالي الأراضي الأصلية للجزيرة متاحة للتطوير.

ثاني المشاريع الحيوية يأتي ميناء العرب المشروع الأكبر لشركة رأس الخيمة العقارية على مساحة 66.7 مليون قدم مربع وبتكلفة 820 مليون درهم، حيث تم إنجاز أكثر من 2700 وحدة سكنية بين فلل وشقق في ميناء العرب والتي تشكل 45% من حجم المشروع الكامل.

وفي القطاع الفندقي يضم مشروع ميناء العرب فندق إنتركونتيننتال ضمن فئة الخمسة نجوم المقرر افتتاحه خلال في الربع الأخير من عام 2021 ويضم 351 غرفة وجناحاً بالإضافة لمنتجع أنانتارا والذي يضم 174 غرفة وفيلا مستقلة وأجنحة ملكية.

كما تعد "قرية الحمرا" أول مشاريع إمارة رأس الخيمة في مجال التطوير العقاري وقد نمت المنطقة لاحقاً لتصبح مجتمعاً مزدهراً تبلغ مساحته 77 مليون قدم مربعة يضم أكثر من 1000 فيلا وما يقرب من 2500 شقة بتكلفة مناسبة ومنافسة لكثير من المجتمعات السكنية المماثلة.