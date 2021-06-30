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السعودية تخطط لإنشاء ثاني شركة طيران وطنية لتعزيز النقل الجوي

مطار الملك خالد
مطار الملك خالد
طيران

السعودية تخطط لإنشاء ثاني شركة طيران وطنية لتعزيز النقل الجوي

ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

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دبي - العربية.نت

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تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء شركة طيران وطنية ثانية، ضمن استراتيجية وطنية جديدة للنقل والخدمات اللوجستية، في محاولة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي والمساعدة في تنويع اقتصادها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قوله إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تشمل أيضًا زيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة ومضاعفة سعة الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن.

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسواق اقتصاد السعودية ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

وستتوافق مع خطط تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 10% من 6% بحلول عام 2030.

وتدرس المملكة العربية السعودية بناء مطار جديد في عاصمتها الرياض، ليصبح قاعدة لشركة الطيران الجديدة، والتي من شأنها أن تخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية "الخطوط الجوية العربية السعودية" على رحلات الحج والعمرة من قاعدتها في جدة، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.

الخطوط الجوية العربية السعودية المملوكة للدولة هي أكبر شركة طيران في المملكة، وتشمل الشركات الأخرى شركة الطيران منخفضة التكلفة Flyadeal، المملوكة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، التابعة لشركة المملكة القابضة.

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